Amerikaanse Zeeuwen over bestorming Capitool: ‘Ik kan niet geloven wat er gebeurd is’

Bram Houg probeert het nog eens: voor tweede keer in The Voice of Holland

15:04 GOES - Hij gaat het opnieuw proberen: Bram Houg uit Goes maakt vanaf morgenavond voor de tweede keer zijn opwachting in zangwedstrijd The Voice of Holland. Drie jaar geleden overleefde de 25-jarige zanger twee ronden, maar viel hij net voor de liveshows af.