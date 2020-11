Amerikaanse verkiezingsavond in Zeeland, met pubquiz en - alleen in Middelburg - donuts aan huis

Waarom deze US election night Zeeland?

,,Vanwege de banden tussen Zeeland en Amerika. Twee voormalige presidenten, Theodore en Franklin Roosevelt, hadden voorouders in Oud-Vossemeer en omgeving. Daarom worden hier ook om het jaar de Four Freedoms Awards uitgereikt. Daarnaast is wat in Amerika gebeurt van grote invloed op de rest van de wereld, dus ook op ons. Als UCR, HZ, ZVU en Roosevelt Institute wilden we een soort feestnacht organiseren in de Burgerzaal van het oude stadhuis in Middelburg, met een Amerikaanse uitdossing en Amerikaans eten. Dat kan nu niet vanwege corona, dus doen we het online. Via een Zoomverbinding kan iedereen meedoen."