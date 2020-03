Amerikaanse tanks en pantservoertuigen komen via Vlissingen ons land binnen

De Amerikanen worden bij hun troepenverplaatsing ondersteund door de Britse landmacht en de Nederlandse krijgsmacht. De verplaatsingen maken deel uit van de oefening Defender Europe 2020. Met deze oefening willen de Verenigde Staten testen hoe snel zij drie gevechtsbrigades vanuit Amerika in Europa kunnen krijgen. In totaal gaat het om 20.000 mensen, die in verschillende zee- en luchthavens in Europa aankomen. Aan de oefening doen ook nog eens 9000 al in Europa gestationeerde Amerikanen en 8000 militairen uit 18 Europese landen mee. Met in totaal ruim 37.000 soldaten is Defender Europe 2020 de grootste legeroefening in Europa in 25 jaar. Er wordt geoefend in Duitsland, Polen, Estland, Letland en Litouwen.