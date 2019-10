Amerikaanse leger is in Vlissingen volop bezig met grootse operatie

column marleen blommaert Verwonde­ring

7:20 Het meest opvallende nieuws afgelopen week kwam uit het noorden. Er was koud een besluit gevallen over de aanpak van het teveel aan stikstof daar in Friesland of het werd al weer teruggedraaid na protest van boeren. Met een paar trekkers kun je een boel bereiken, zo blijkt maar weer. De bewuste boeren zullen blij geweest zijn. Maar het valt nog te bezien of dat duurzaam blij is.