Amerikaanse kiezers in Zeeland zijn bezorgd: ‘Het is een raadsel waar mijn stem is’

Katherine To-Hauser mag dit jaar voor het eerst stemmen. De in Middelburg woonachtige studente van University College Roosevelt is Amerikaans-Zwitsers. Haar moeder komt uit Texas en daar heeft ze zich afgelopen zomer als kiezer geregistreerd. Ze adresseert haar stem niet rechtstreeks aan het stembureau. ,,Mijn moeder, die in Parijs woont, en ik sturen onze stem naar mijn peettante. Die stopt hem dan in Texas in de brievenbus. Anders ben ik bang dat mijn stem in de post verloren gaat. En dan nog. Ik ben heel zorgvuldig geweest bij het invullen van mijn formulieren. In Amerika is men bang dat er gefraudeerd wordt met per brief gestuurde stemmen. Er mag geen twijfel zijn of iemand anders dan ik het stembiljet heeft opgestuurd. Ik wil elk risico uitsluiten."