Amber is te vroeg geboren en worstelt met de gevolgen: ‘Soms kan ik niet meer lopen en praten’

Alles is dicht, toch vieren zij vakantie in Zeeland. En ze spelen niet alleen maar spelletjes

16 februari DEN OSSE - Je zou het glad vergeten, maar het is toch echt krokusvakantie. Of carnavalsvakantie, zo je wilt. Maar dan nu zonder bier, muziek en polonaise. Je kunt erover mokken, maar er ook gewoon wat van maken. En dus boekten Lieve en Frans, Lotje en Lonneke en Christel en Floris met hun gezin een vakantie naar Zeeland. Huh? Alles is dicht, er is toch niets te doen? Nou...