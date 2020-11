Amber en Frans mogen weer dansen en zwemmen. ‘Ik riep keihard: yes, yes, yes’

GOES - Wat zijn Amber en Frans blij. Twee weken lang mochten ze niet doen waar ze zo van houden: dansen en zwemmen. Amber kon hooguit thuis in haar kamer wat pasjes oefenen en Frans trapte maar wat extra kilometers weg op de fiets. Nu staan ze te popelen om weer naar de dansschool en het zwembad te gaan. Ook Youp staat te springen. Hij speelt komende week in Middelburg zijn voorstelling voor 30 man.

Ze weten het niet van elkaar. Maar Amber Aertssen (20) uit Goes en Frans Kaijser (72) uit Zaamslag juichten dinsdagavond precies op hetzelfde moment. Ze zagen premier Rutte en minister Hugo de Jonge vertellen dat dansscholen en zwembaden weer open mogen. ,,Ik riep keihard: yes, yes, yes ik mag weer, ik mag weer”, vertelt Amber. 45 kilometer verderop is Frans net zo enthousiast: ,,Hiep, hiep hoera.”

Allebei haalden ze opgelucht adem, want dansen en zwemmen is hun passie. Amber staat al zestien jaar, vijf dagen in de week, twee uur per dag op de dansvloer. Ze doet aan streetdance en moderne dans bij Sport & Dans Body-Action Goes. ,,Vanaf mijn vierde ben ik met dansen bezig. Ik ben ermee opgegroeid. Voor mij is het een deel van mijn leven.”

Frans is niet minder fanatiek. Hij zwemt iedere werkdag een kilometer in Sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen. ,,Dat doe ik al een jaar of vijf, zes. Bewegen vind ik heel belangrijk. Ik doe het om lekker fit en gezondheid te blijven. Daarnaast fiets ik elke week 100 kilometer.”

‘Ik dacht: chips, nu valt er weer iets weg’