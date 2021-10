Ambassadeur van de mossel Caroline Verwijs is het zat: ‘We laten ons in Zeeland te makkelijk afbluffen’

Held en bevrijder van Westkapel­le overleden

10:24 WESTKAPELLE - Veteraan Chuck Harris is dinsdag op 99 jarige leeftijd overleden in Engeland. 77 Jaar geleden was hij een van leden van de 47 Royal Marine Commando die betrokken was bij de bevrijding van Westkapelle. De Quartermaster Sergeant kwam die 1e november 1944 half zwemmend, half wadend daar aan land want zijn landingsvaartuig zonk na een Duitse voltreffer.