Altijd rust en altijd reuring in de Stadshaven

In deze zomerserie tippen redacteuren hun favoriete plekken in Zeeland om te genieten of te ontspannen. Vandaag neemt verslaggever Ondine van der Vleuten ons mee naar de Stadshaven Scheldekwartier, in Vlissingen.

De Stadshaven straalt rust uit. En toch, er gebeurt altijd wat, want het Scheldekwartier is voorlopig nog niet af. In 2017, toen de De Willem Ruysstraat als eerste straat in het nieuwe stadshart werd opgeleverd, was om mij heen alles nog in beweging. Al zes jaar wordt er geboord, getimmerd, gebouwd. Tijdelijke wegen verschijnen en verdwijnen weer. Stukje bij beetje worden de artist’s impressions van de architecten werkelijkheid.