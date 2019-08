Altijd dat gevoel van vrijheid op Langeland

Update 11.15 uur I video Inval woning Kruiningen in verband met overval Hrieps: ‘ik wilde nog open doen, maar dat mocht niet’

12:12 KRUININGEN - De politie heeft vanochtend om 06.00 uur een inval gedaan in een woning aan de Torricellistraat in Kruiningen. Dat gebeurde in het kader van het lopende onderzoek naar de woningoverval in Grijpskerke van afgelopen mei, waarbij de dagopbrengst van festival Hrieps werd meegenomen.