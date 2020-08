Alternatief programma Nazomerfestival: van Janis tot Danny Vera

Janis

De muziektheatervoorstelling van Beaudil Elzenga oogstte in het voorjaar lovende recensies, maar moest stoppen na het uitbreken van het coronavirus. Nu is de voorstelling terug in Zeeland.

Di 25 t/m do 27 aug. in Schouwburg Middelburg, di 1 t/m do 3 sep. in De Mythe in Goes en ma 7 t/m wo 9 sep. in Scheldetheater in Terneuzen. Aanvang: 20.00 uur.

Zee Muur

Aangrijpende monoloog van Sander Plukaard.

Zo 30 aug. t/m do 3 sep., studio Zeelandia, 15.00 en 20.00 uur.

Expositie 20 jaar Zeeland Nazomerfestival

Di 1 t/m do 10 sep, Kloostergangen Abdij in Middelburg, werkdagen 12.00-17.00 uur.

Beeld uit 'Sober'

Sober

Korte film van Julia van de Graaff, gebaseerd op haar monoloog uit de voorstelling King, sweet King of De Zoete Inval (2012), over het leven van haar overgrootmoeder.

Di 1 sep. (16.30 uur), wo 2 sep. (16.30 uur), do 3 sept (19.30 uur), vr 4 sep. (17.00 uur), za 5 sep. (17.00 uur), zo 6 sep. (11.30 uur), di 8 sep. (16.30 uur), wo 9 sep. (16.30 uur) en do 10 sep (19.30 uur), Cinema Middelburg.

Dotan

Miniconcert (uitverkocht)

Di 1 sep., Klein Abdijplein in Middelburg, 19.30 en 21.00 uur.

If you could see me now

Dansvoorstelling van Arno Schuitemaker.

Di 1 t/m do 3 sep., Schouwburg Middelburg, 20.00 uur.

Nienke Nillesen, actrice in de theaterwandeling 'd'n Overkant'.

d’n Overkant

Theaterwandeling langs Middelburgse etalages, waarbij publiek via de smartphone kennismaakt met de drie hoofdpersonen uit Grenspaal 369, de locatievoorstelling die vanwege corona is uitgesteld tot volgend jaar. Met muziek van Douwe Eisenga.

Di 1 t/m do 10 sept., 24 uur per dag, instructies op theaterzeelandia.nl.

Joe Buck

Miniconcert (uitverkocht)

Wo 2 sep., Klein Abdijplein, 19.30 en 21.00 uur.

Int-Ext

Voorstelling in de vorm van een beeld- en geluidsinstallatie, geregisseerd door Eva Tijken en geschreven door Eva Jansen Manenschijn. Centraal staat het huis dat een belangrijke rol speelt in hun locatievoorstelling De vrouw bij het raam, die noodgedwongen is verplaatst naar 2021.

Do 3 t/m do 10 sept., De Spot in Middelburg, 16.00 en 19.00 uur.

Leoni Jansen & Carel Kraayenhof

Miniconcert (uitverkocht)

Do 3 sep., Klein Abdijplein, 19.30 en 21.00 uur.

Lavinia Meijer

Miniconcert (uitverkocht)

Vr 4 sep., Klein Abdijplein, 19.30 en 21.00 uur.

Danny Vera.

Danny Vera

Miniconcert (uitverkocht)

Za 5 sep., Klein Abdijplein, 19.30 en 21.00 uur.

Kust

Muziektheatervoorstelling met Maike Boerdam en Peter Slager

Zo 6 t/m do 10 sep., studio Zeelandia, 15.00 en 20.00 uur.

