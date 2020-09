Alternatief Nazomerfestival trok 8900 bezoekers

Op Prinsjes­dag alsnog geld voor Zeeland Nazomerfes­ti­val

12:23 MIDDELBURG - Gebak heeft hij nog niet gehaald, al denkt hij niet dat het nog misgaat. ,,De kans dat we morgen niet alsnog subsidie voor de komende vier jaar krijgen, lijkt me ongeveer 0,01 procent”, zegt directeur Henk Schoute van Theaterproductiehuis Zeelandia. In de Miljoenennota is daar extra geld voor vrijgemaakt.