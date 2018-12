Als Zeeuwse gemeenten niet oppassen hebben ze over 20 jaar te weinig huizen of juist te veel

VLISSINGEN - Als het aantal huizen in de Zeeuwse gemeenten niet verandert, hebben Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland in 2040 een flink overschot aan woningen. Midden-Zeeland heeft juist een tekort.

Dat heeft het bureau Over Morgen berekend op basis van de cijfers van de huidige woningvoorraad en de verwachte groei of afname van het aantal huishoudens in Nederlandse gemeenten.

Over heel Zeeland gerekend zijn er nu 700 woningen meer dan over twintig jaar nodig zijn. Maar de verschillen tussen de gemeenten in de provincie zijn groot. De gemeente Sluis heeft op dit moment 1700 woningen meer dan nodig is om alle huishoudens in 2040 een dak boven het hoofd te kunnen geven. Het aantal woningen in Sluis mag daarom de komende 20 jaar met liefst 12 procent afnemen. In heel Zeeuws-Vlaanderen zijn er, als er niets wordt gesloopt of bijgebouwd, in 2040 3600 woningen ‘over’.

De gemeente Goes moet er juist 1100 woningen bij krijgen. Dat is 6,1 procent groei ten opzichte van de huidige voorraad van ruim 18.000 woningen. In de gemeente Middelburg is behoefte aan een groei met 900 woningen. Buurman Vlissingen kan juist met 600 woningen minder toe. Schouwen-Duiveland heeft een overschot van 300 woningen in 2040.

Stilzitten is geen optie

Het rapport zegt niets over de kwaliteit en types van de bestaande woningvoorraad. Stilzitten is, ook met het oog op de energietransitie, geen optie. Ook in krimpgemeenten zal moeten worden geïnvesteerd, stellen de opstellers van het rapport: ,,De behoefte aan woningen van goede kwaliteit en met modern comfort blijft bestaan en zal toenemen, ook in de krimpregio's. Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad is verduurzaming en met stip bovenaan isolatie van de woning.”

Vooral in de krimpgebieden kan dit een probleem worden, waarschuwt Over Morgen. ,,Groei is vaak een aanjager voor vernieuwing, innovatie en kwaliteitsverbetering. Die groei is er niet in krimpgebieden, het aantal inwoners neemt af en het aandeel ouderen neemt toe.”

Er zal in deze krimpregio’s vooral geïnvesteerd moeten worden in bestaande woningen. Provincie en gemeenten moeten, in de ogen van ‘Over Morgen’ een coördinerende rol in moeten spelen.

De voorspelling over de ontwikkeling van de bevolking is uit 2016 en komt van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgend jaar komt het PBL met een nieuwe prognose.

Groei

Goes (1100 woningen meer), Middelburg (900), Kapelle (400), Tholen (400), Reimerswaal (400), Veere (300), Noord-Beveland (200) en Borsele (100)

Krimp