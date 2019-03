‘Als vrouw moet je een extra stapje zetten’

beschouwing Het moet groener, maar zonder banenver­lies

7:50 Een opmerkelijke oproep gisteren. De ondernemingsraden van zeventien bedrijven uit de chemie- en staalsector plaatsen een open brief in de Volkskrant. Ze vragen provinciale lijsttrekkers steun om tienduizenden banen in de chemie- en staalsector te behouden. Banen bij onder meer Yara in Sluiskil, Dow in Terneuzen en Zeeland Refinery in Nieuwdorp.