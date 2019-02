‘Als vissen met elektrisch tuig wordt verboden, is dat het einde van de Nederlandse visserij’

Video Goesenaar Tom Meijer heeft een bijzonder beroep: hij is draaiorgel­mu­ziekar­ran­geur

13:59 GOES - Als je ergens een draaiorgel hoort spelen, is de kans groot dat de muziek is gearrangeerd door Tom Meijer. De Goesenaar is een van de weinige - scrabblespelers opgelet - draaiorgelmuziekarrangeurs die op de wereld rondlopen.