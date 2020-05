Als starter een huis kopen? Zo veel geld moet je zelf op tafel leggen

Column Wendy Wagenmakers Welkom in Zeeland! Of toch niet?

7:00 Het geluk spatte van de gezichten af. Na zeven weken opgesloten te hebben gezeten in een flatje in Rijswijk, mochten Gerard en Yvonne eindelijk weer naar hun stacaravan in Burgh-Haamstede. Het echtpaar pakte gelijk de koffers en reed naar hun vertrouwde stekje in Zeeland. En toen begon de zon nog te schijnen ook.