Als Martijn Hop ‘Ave Maria’ zingt, houdt geen bruid het droog

24-jarige man aangehou­den voor overval op supermarkt in Goes

14 mei GOES - De man die gistermiddag de Jumbo Foodmarkt aan de Van Doornestraat in Goes overviel, is vanochtend aangehouden in zijn woning. Het betreft een 24-jarige man uit Goes. Bij een doorzoeking zijn meerdere attributen gevonden die mogelijk gebruikt zijn bij de overval, evenals een geldbedrag.