Als je het fotograaf Jaap Wolterbeek nu vraagt, was hij liever gaan varen

Die boekoverhandiging was aanleiding om eens bij Jaap aan te kloppen. Want inderdaad, hij is een pionier geweest. In de tijd dat er nog rolletjes in de camera moesten en er kilometers moesten worden verslonden om film en negatieven bij de landelijke media te krijgen, was hij enig in Zeeland. Nu woont hij net over het spoor in Middelburg met Sarina, zijn vrouw. Hij fotografeert nog altijd met plezier. Trots laat hij zijn nieuwste aanwinst zien, een camera met een 3000 millimeterlens. ,,Als je op de boulevard van Vlissingen staat kijk je in de Apenrots in Breskens naar binnen.” Het is even zoeken op de iPad. Ha, daar is ‘ie, de foto van de boei in zee met daarachter, deels achter de horizon verzonken, het windmolenpark voor de Belgische kust. Een fascinerend beeld, vindt hij ook zelf. Met dank aan de nieuwe lens.