'Als je deze wodka proeft denk je: ik zit aan de kust, ik zit aan zee'

In de nolotrend, no of low alcohol, past de oesterwodka van Roosendaler Chris Liebau in ieder geval niet. Want het nieuwe botanische wodkamerk OYESTER44 dankt zijn naam aan het alcoholpercentage en de leeftijd van Liebau, toen hij er vorig jaar mee begon.



Bij andere dranktrends lijkt OYESTER44 juist prima aan te sluiten, want nieuwe flesvormen, natuurlijke ingrediënten en premiumproducten waar mensen extra voor willen betalen, zijn volgens marketeers en trendwatchers* juist in.