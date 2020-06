Als ik tegen Brabanders zeg dat ik het heerlijk vond om in Zeeland te wonen, begrijpen ze daar niks van

Ik ben echt opgegroeid in een heel rustig dorp en dat heb ik altijd als heel erg fijn ervaren. Vaak speelde ik buiten en ik had een verzorgpony waar ik de hele tijd mee bezig was. Ik was echt aan dat dorpsleven gewend. Goes vond ik al een grote stad. Ik riep dan ook altijd dat ik nooit in een grote stad zou gaan wonen. Daar moeten ik en mijn ouders nu nog wel eens om lachen.

Dat was echt heel erg wennen. De drukte was helemaal nieuw voor mij. In het begin was ik vaak verdwaald of fietste ik door rood, want hier staat om de haverklap een stoplicht. Ook was het lastig dat ik mijn vriendinnen in Zeeland minder vaak zag. Het was een gewoonte elkaar iedere dag te zien. Dan is het wennen echt iets te moeten afspreken. Ik maakte me daar best zorgen over, maar dat ging gelukkig erg goed. Met sommigen heb ik nog steeds vaak contact. Dat de situatie thuis wel goed zat, hielp mij echt om mij thuis te voelen in Tilburg.