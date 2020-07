Als het Rijk meedoet, is er 1,4 miljoen euro aan noodsteun voor de Zeeuwse cultuur

Zeeuwen ontvoeren Belg en slaan hem half kreupel in afgelegen schuur: daders krijgen tot 7 jaar celstraf

1 juli BRUGGE - Drugscrimineel Robbert B. (35) uit Breskens is gisteren in Brugge veroordeeld tot 7 jaar celstraf voor gijzeling en drugshandel. Hij stond aan het hoofd van een drugsbende die op maffia-achtige wijze een Belg ontvoerden, half kreupel sloegen en opsloten in een schuur in Sluis.