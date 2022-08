Als er een stam-brasserie bestaat is het de Drvkkery

Vandaag de dag kijkt niemand meer op van dit soort combinaties van horeca en detailhandel, maar dat was een kwart eeuw geleden dat wel anders. We zijn vergeten hoe bijzonder dit concept was in 1998, toen in een voormalige echte drukkerij aan de Markt in Middelburg de Drvkkery opende. In de kop boven een advertentie over twee krantenpagina’s kondigden de initiatiefnemers aan dat in dit pand ‘de toekomst begint’. Om precies te zijn op vrijdag 29 mei 1998.