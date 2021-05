Als Den Haag ‘ja’ zegt, heeft Zeeland straks 50 miljoen om 1550 particuliere woningen te vernieuwen

Zeeuws proefpro­ject: dagbeste­ding via laptop of tablet

19 mei GOES - Vanuit huis een rondleiding krijgen door het Rijksmuseum, meedoen aan een bingo of bewegen op muziek? Voor ouderen en mensen met een beperking is dat sinds vandaag mogelijk dankzij Digitaal Actief Zeeland. Via dit platform biedt een aantal zorgorganisaties in de Oosterschelderegio een deel van hun cliënten digitale dagbesteding.