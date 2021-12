Als de benzine nog duurder wordt, pak ik vaker de fiets of bus

Het is een schamele troost voor de Nederlandse autobezitters: we staan, met een gemiddelde van 1,95 euro per liter nog nét niet boven aan in het lijst van landen waar de benzine het duurst is. Maar het scheelt echt niet veel meer. De brandstof is duurder dan ooit. Hoe kijkt u daar tegenaan?