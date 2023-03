Als BBB het handig speelt, is de formatie in Zeeland een eitje

Eerst is er de ontzetting, maar al snel volgt een gevoel van opluchting. De schrik slaat CDA, SGP, VVD en PvdA woensdagavond om het hart als de eerste verkiezingsuitslagen bekend worden. In de ene na de andere gemeente komt de BoerBurgerBeweging als grootste uit de bus. Uiteindelijk verovert de partij van de omgekeerde vlaggen 9 zetels in de Zeeuwse Staten. Nooit is een nieuwkomer zo overdonderend binnen gekomen. Maar is de zittende macht weggevaagd? Zeker niet. Met 20 van de 39 zetels houden de vier besturende partijen zelfs een meerderheid, waarbij moet worden aangetekend dat de PvdA wel is samengegaan met GroenLinks. Die combinatie houdt haar 6 zetels, de SGP blijft op 5 en de VVD op 4. BBB snoept wel 2 zetels weg bij het CDA - dat er nu 5 overhoudt - maar de club van Jo-Annes de Bat is bepaald niet leeg gevreten, zoals elders in het land. Zodat zelfs hij woensdagnacht, na het tellen van alle stemmen, opgelucht adem haalt.