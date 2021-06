Als alles volgens de regels gaat, waarom deugt die dijk dan niet?

Uit de nieuwe zeedijk bij Perkpolder lekken schadelijke stoffen. Die zijn afkomstig uit de thermisch (= door verhitting) gereinigde grond (TGG) die in 2015 is gebruikt om de dijk aan te leggen. Volgens experts zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid, maar omwonenden zijn ongerust. In Bunschoten wordt de steunberm van een dijk waarvoor vijf jaar geleden ook TGG is gebruikt over een lengte van 2,1 kilometer afgegraven om de vervuilde grond weer af te voeren. In een serie verhalen besteden we deze week aandacht aan TGG, waarvan ook nog eens 500.000 ton is opgeslagen in Vlissingen-Oost. Vandaag deel 2: Wat is thermisch gereinigde grond, en wat ging er mis?