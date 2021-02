Alles is dicht, toch vieren zij vakantie in Zeeland. En ze spelen niet alleen maar spelletjes

Zij is kapster, hij werkt in de badkamerwereld. Zij zit al maanden thuis en is er klaar mee. ,,De kinderen hebben vakantie en de carnaval gaat niet door, dus ja, we dachten: we gaan eruit.” Maandag stapten Christel en Floris Mollink en hun kinderen Duuk en Lela in Heumen in de auto om er pas in Den Osse uit te stappen. Bestemming: Landal Port Greve. ,,Lekker even uitwaaien”, roept Christel enthousiast. ,,Even op een andere plek dan thuis”, glimlacht Floris.