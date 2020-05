Alles is anders. Zo ziet het leven op de Zeeuwse middelbare scholen er voorlopig uit

Leerlingen die dinsdagmorgen naar school komen, worden via vaste looproutes naar hun lokaal geloodst. Daar zien ze maar een deel van hun klasgenoten, want meer dan een stuk of tien jongeren mogen niet bij elkaar zitten. Wisselen van lokaal gebeurt zo min mogelijk: de docenten lopen heen en weer, om te voorkomen dat het te druk wordt in de gangen. Het is een logistieke puzzel, ook al is maar een derde van de leerlingen tegelijkertijd op school. In het gebouw van het Lodewijk College aan de Zeldenrustlaan in Terneuzen moest één gang zelfs gesplitst worden door middel van een zeil. ,,Het was niet mogelijk om overal voor eenrichtingsverkeer te zorgen”, legt rector Jan Roose uit.