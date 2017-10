Allemaal naar Zeeland toe!

,,Ik ontmoette Davey in Amsterdam, maar hij bleek in Zeeuws-Vlaanderen te wonen, tja. Omdat hij een eigen IT-bedrijf heeft, lag het niet voor de hand dat hij naar de Randstad zou verhuizen. Ik ben al snel begonnen met meewerken bij zijn bedrijf Weduwe IT en ben toen ook gaan uitkijken naar een baan die past bij mijn opleiding en die vond ik redelijk snel. Toen konden we meteen gaan samenwonen.”



De overstap is Cabral enorm meegevallen. ,,Ik was vooraf een beetje bang voor de ons-kent-ons-mentaliteit, dat ik er niet tussen zou passen, maar ik ben door collega’s en Daveys familie en vrienden heel warm ontvangen.” Het enige minpuntje is volgens Cabral het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen.



,,Je hebt vaak de auto nodig, want het openbaar vervoer is, vergeleken met de Randstad, gewoon slecht.” Cabral heeft al geprobeerd haar ouders ook deze kant op te krijgen. ,,Ze zeggen dat ze van Zeeuws-Vlaanderen altijd het vakantiegevoel krijgen en voor de rest is hier heus alles, dus kom lekker hierheen, heb ik gezegd. Maar mijn moeder is nu mantelzorger van oma, dus dat gaat helaas niet.”



Voor wie overweegt ook de oversteek naar Zeeuws-Vlaanderen te maken, heeft Cabral nog wel een tip: ,,Zorg dat je hier wel vooraf een goede basis hebt, dus mensen die je al kent, dat maakt het wonen en werken meteen vanaf het begin heel fijn.”