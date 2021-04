Alleen op het terras moet je nog op de klok letten

JP de Klerk bezingt zijn jeugd en zijn stad in het Nederlands: ‘Mijn liedjes zijn directer en daardoor ook kwetsbaar­der’

26 april MIDDELBURG - Zijn hele leven al woont Jan Piet de Klerk op pakweg een vierkante kilometer van Middelburg. In zijn nieuwste liedjes blikt de singer-songwriter terug op zijn jeugd in zijn stad. En nog in het Nederlands ook.