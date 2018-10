Alleen in Zeeland meer huizen verkocht

VLISSINGEN - Zeeland is de enige provincie waar in het derde kwartaal van dit jaar meer huizen zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen van woningen stegen in Zeeland het minst, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Zeeland werden in de maanden juli, augustus en september 1554 woningen verkocht, een stijging van ruim 5 procent. In heel Nederland daalde het aantal woningverkopen gemiddeld met ruim 7 procent.

De stijging van de huizenprijzen gaat onverminderd door en in een steeds hoger tempo. In Zeeland kostte een koopwoning 5,9 procent meer dan een jaar geleden. Landelijk was de prijsstijging 9,2 procent. In Rotterdam was de prijsstijging met 15,8 procent het grootst, dat is zelfs 2,7 procentpunt meer dan in Amsterdam.