Alleen in Zeeland houdt het coronavirus zich nog koest

De signaalwaarde is bepaald op zeven besmettingen per 100.000 inwoners. Als het aantal coronagevallen in 24 uur tijd daar boven komt, bestaat de kans dat extra maatregelen nodig zijn. Hoe meer mensen besmet raken, hoe meer mensen in een ziekenhuis zullen belanden en des te groter de druk op de zorg kan worden, is de gedachte erachter. In veertien regio’s in Nederland zijn al beperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus in te dammen. Afgelopen donderdag zat Zeeland precies op de signaalwaarde, maar dat was een zeldzame uitschieter.