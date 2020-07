Alle Zeeuwse verpleeghuizen zijn coronavrij: ‘Dit is een enorme mijlpaal’

De afgelopen week is één verpleeghuisbewoner overleden aan corona en drie zijn hersteld. Dit waren alle vier inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland. In de rest van Zeeland waren er vorige week al geen coronabesmettingen meer onder de cliënten.

Wel alert blijven

Voor het eerst sinds de crisis zijn alle verpleeghuizen coronavrij. Angela Bras, bestuurder van SVRZ en woordvoerder van de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen, noemt dit een ‘enorme mijlpaal’. ,,We zijn opgelucht dat het coronavirus op dit moment niet meer aanwezig is in de Zeeuwse verpleeghuizen. We zijn blij mee en tegelijkertijd blijven we heel alert. Want het virus blijft een reëel risico.”

In totaal is sinds maart bij 122 bewoners van verpleeghuizen in Zeeland besmetting met corona vastgesteld. De meeste gevallen waren in de gemeenten Tholen (35), Goes (35) en Schouwen-Duiveland (29). In de gemeenten Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Veere werd geen enkele cliënt besmet.

Drieëntachtig Zeeuwse verpleeghuisbewoners herstelden van Covid-19. Er overleden 39 cliënten aan de gevolgen van deze besmettelijke longziekte. De gemeente Goes telde de meeste overlijdens in verpleeghuizen, namelijk 13, gevolgd door Tholen 8, Schouwen-Duiveland 8, Middelburg 5, Vlissingen 3, Hulst 1 en Terneuzen 1. De cijfers zijn afkomstig van de samenwerkende instellingen Allévo, Cederhof, Cleijenborch, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

Bestuurder Bras: ,,Hoewel we in verpleeghuizen niet onbekend zijn met cliënten in de stervensfase, was het zowel voor de nabestaanden als voor de medewerkers heel ingrijpend. Door alle maatregelen kon het afscheid en de uitvaart niet altijd volgens de wens van betrokkenen plaatsvinden.”

Bezoekers mogen weer een ommetje maken

De bezoekregels zijn de afgelopen tijd versoepeld. Op veel plaatsen zijn er verschillende bezoekers per cliënt welkom. Afhankelijk van de locatie mogen soms meerdere bezoekers tegelijk komen, waarbij altijd de anderhalvemeter-regel blijft gelden. Bezoek wordt ook geregistreerd. Eén van de versoepelingen is dat bewoners weer een ommetje mogen maken, al dan niet met familie. Bras: ,,Het is spannend en soms nog wat onwennig, maar we zijn vooral ontzettend blij dat families weer herenigd worden. We bieden meer ruimte in de bezoekersregeling. We vertrouwen erop dat iedereen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen blijft volgen en we kunnen voorkomen dat een nieuwe uitbraak plaats vindt.”