Alle ogen zijn gericht op de Zeeuwse huisartsen. Zij mogen als eerste gaan prikken

OM vraagt vrijspraak in zaak waarbij Vlissinger Joost van der Linden (36) met USB-kabel werd gewurgd

17:12 MIDDELBURG - De officier van justitie heeft vandaag bij de rechtbank in Middelburg vrijspraak geëist tegen M.B wegens gebrek aan overtuigend bewijs. De man uit Almere moest voorkomen omdat de rechtbank zich opnieuw buigt over de dood van de 36-jarige Joost van der Linden uit Vlissingen in 2010. Hij werd gewurgd met een USB-kabel, maar daar is nooit iemand voor schuldig voor bevonden.