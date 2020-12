Alle hens aan dek in Zeeuwse ziekenhuizen: ‘Iedereen is bang voor wat er gebeurt met de kerst’

Tweede Kamer heeft buikpijn van Intervence-kwes­tie: ‘Minister heeft zitten slapen’

14 december DEN HAAG - Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) ligt onder vuur vanwege zijn rol in de Intervence-kwestie. De Tweede Kamer verwijt hem dat hij te laat in actie is gekomen, waardoor er onnodig veel onrust is ontstaan.