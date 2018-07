Alle duikslachtoffers Noordzeekust vanaf nu naar Goes

Voorheen werden de slachtoffers van decompressieziekte opgevangen in zowel het Amsterdam Medisch Centrum (AMC), als in Goes. Nu neemt het MCHZ in Goes op verzoek van het AMC alle patiënten over. Het gaat om een tijdelijke regeling. "Maar of dat nou drie maanden is of een jaar, weten we niet", aldus Van Tol. Mogelijk is de aanleiding een capaciteitsprobleem bij het AMC.