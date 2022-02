Alle deuren gaan weer open, maar of het een volle bak wordt? ‘Het is spannend, niks is meer vanzelfsprekend’

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert zijn gratis open dag traditioneel op de eerste zaterdag na de jaarlijkse herdenking van de Ramp. ,,In 2020 kon dat nog net", zegt directeur Siemco Louwerse. ,,Vorig jaar niet. Toen waren we het hele voorjaar dicht. Nu stond hij op de rol voor zaterdag 5 februari maar we hebben dat een maandje opgeschoven, naar 5 maart. Blij dat we dat gedaan hebben."

Oosterscheldestappers en Suffe Tutten

Meerdere organisatoren hebben de persconferentie van dinsdag niet afgewacht. In de Grote Kerk in Terneuzen kunnen mensen zaterdag eindelijk weer een orgelconcert bezoeken. De Oosterscheldestappers in Sint Maartensdijk en de Suffe Tutten in Wilhelminadorp trekken groepsgewijs de wandelschoenen weer aan. ,,Bijna niet te geloven dat we echt weer mensen kunnen ontmoeten", jubelt Esther Caljouw van de Suffe Tutten. ,,Ik ben wel benieuwd of de mensen er onbezorgd in staan."