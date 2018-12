Alle bouwplannen voor huizen worden verzameld in Zeeuwse woonmonitor

MIDDELBURG - Zeeland krijgt een woonmonitor. Daarin wordt vastgelegd welke woningbouwplannen er zijn en waar. Op basis daarvan kunnen gemeenten beoordelen of er nog ruimte is om nieuwe plannen te ontwikkelen.

Naar aanleiding van de ruzie tussen Middelburg en Vlissingen over de woonwijken die ze willen bouwen, hebben de hoogleraren Tejo Spit en Pieter Hooimeijer eerder dit jaar een advies uitgebracht. Volgens hen was de monitoring van de woningmarkt in Zeeland niet op orde.

Actuele gegevens

Ruimtelijk beleid is alleen mogelijk als er duidelijkheid is over woningen die gepland staan, plannen die daar mogelijk aan kunnen worden toegevoegd en actuele gegevens over wat daadwerkelijk is gebouwd en gesloopt. Dat maakt duidelijk welke vraag naar woningen er is en welk aanbod daarbij hoort.

,,We hebben het advies van de hoogleraren ter harte genomen”, zegt gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD, wonen). Zeeland sluit aan bij een bestaand initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zes andere provincies. Die leggen al in een planmonitor wonen vast welke bouwplannen er zijn. Die worden vervolgens zichtbaar gemaakt op een kaart.

Gesloopt

Deze gegevens worden gecombineerd met de zogeheten ‘ladderruimte’. Dat zijn de plannen die nog niet definitief zijn. Tenslotte moet tot op adresniveau bekend zijn hoeveel woningen er zijn gebouwd en wat voor woningen dat zijn, én of er woningen zijn gesloopt of samengevoegd.

,,Wij gaan graag samen met de gemeenten per 1 januari met zo'n monitor beginnen”, verklaart Schönknecht. ,,Als de Zeeuwse gemeenten gedurende het komende jaar hun gegevens invullen, weten we in het voorjaar daarop hoe de situatie in de provincie echt is.”

Toegankelijk

Sommige provincies werken al met een ‘dashboard’, een toegankelijke site waar het publiek kan zien welke bouwplannen eraan zitten te komen (de ladderruimte). ,,Wij gaan dat ook doen”, aldus Schönkecht. ,,Ook woningcorporaties en bouwondernemingen kunnen dan zien hoe de situatie is.”

Volgens de gedeputeerde zou de woonmonitor die nu wordt opgezet niet de ruzie over de woningafspraken op Walcheren hebben voorkomen. ,,Daarvoor had je bij aanvang goede afspraken moeten maken.” Volgens de provincie waren de Walcherse plannen niet goed op elkaar afgestemd, waardoor er te veel gebouwd dreigt te worden.