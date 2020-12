Algemeen Zeeuws verbod op carbidschieten niet mogelijk

Zeeuwse artsen en zorgdien­sten bereiden zich voor om te vaccineren, maar wie gaat straks als eerste?

2 december GOES - De GGD Zeeland, huisartsen, instellingen voor ouderenzorg. Iedereen is bezig met de voorbereiding voor het geven van coronaprikken. Maar de vraag is wie als eerste uit de startblokken wordt geschoten. Zoals het er nu uitziet zijn dat de instellingsartsen en huisartsen. Dat is de consequentie van de keuze van het kabinet.