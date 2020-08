Alexandra Engelfriet is één met de klei

Alexandra Engelfriet (1959) studeerde in 1992 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Van meet af aan was klei haar materiaal. Maar zij draaide geen potten of vazen en evenmin maakte zij beelden. Zij werkte met de aarde zelf. Met als leidraad de vraag wat klei, de oermaterie, met haar doet als zij zich eraan overgeeft. Voor haar eerste grote installatie liet zij vijf ton klei in haar atelier afleveren, bedekte vloer en wanden ermee en vormde de natte materie tot een de hele ruimte omvattende sculptuur.