Alex Minderhoud begint petitie tegen sluiting Zeeuwse horeca

Minderhoud heeft een brasserie in Serooskerke (De Olmen) en een broodjeszaak in Middelburg (De Zeeuwse broodjesservice). Beide zijn nu minimaal vier weken dicht op last van het kabinet, dat met onder meer sluiting van de horeca het aantal coronabesmettingen een halt hoopt toe te roepen. ‘We slaan door in de maatregelen en zijn banger voor de besmettingen dan voor het virus zelf', aldus de ondernemer. ‘Op basis van de huidige cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames is de maatregel om de Zeeuwse horeca te sluiten buitenproportioneel. Het percentage wat besmet is geraakt in de horeca in Zeeland is te verwaarlozen. Het is dus niet te onderbouwen dat er hier zulke ingrijpende maatregelen genomen worden. De schade van deze maatregelen is in verhouding vele malen groter dan die van het virus.’ Minderhoud verwijst daarnaast naar het Outbreak Management Team, dat ook adviseerde om restaurants niet te sluiten.