Alex Malone is een digitale nomade: ‘Ik voelde me als een gekooid wild dier’

INTERVIEW De eerste Kustmara­thon zonder Lein: ‘Er zal weer applaus voor hem klinken’

8:00 Nog een week dan is het weer Kustmarathon. De eerste zonder organisator Lein Lievense, die begin dit jaar overleed. Voor zijn vrouw Lenie en dochters Angela en Nonja is het een bizarre tijd. Andere jaren was het hectisch in de laatste weken voor de Kustmarathon. Nu is er minder reuring. Nonja: ,,Ze laten je met rust, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Het is voor iedereen nog zoeken.’’