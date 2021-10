Alerte inwoonster van Wemeldinge wimpelt oplichter af: ‘Het waterschap belt toch niet om 8 uur ‘s avonds?!’

In huize Leendertse rinkelde dinsdagavond de telefoon. Toen de vrouw des huizes had opgenomen, zei een man namens het waterschap te bellen. Hij had het over rekeningen die nog betaald moesten worden en begon te vissen naar onder meer het mobiele nummer van mevrouw, haar bankgegevens en het registratienummer bij het waterschap. ,,Ik was eerst nog een beetje afgeleid, omdat ik naar Goede Tijden, Slechte tijden zat te kijken’’, vertelt het beoogde slachtoffer. Toch had ze snel door dat er iets niet klopte.