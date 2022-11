Albert houdt de deur van zijn tassenzaak dicht om energie te besparen, maar hij is een uitzondering

PORTRET Wilco Blaak verruilde ‘koninklij­ke kerk’ voor museum in Goes: ‘Ik ben verliefd geworden op Zeeland’

Twaalf jaar lang zwaaide Wilco Blaak uit Schore de scepter in een van de bekendste kerken in het land: de Nieuwe Kerk in Delft, waar de grafkelder van het koninklijk huis zich bevindt. Een droombaan, zou je denken. Maar Blaak verruilde de drukte van de Randstad voor de luwte van Zeeland. Hij is nu directeur van Historisch Museum de Bevelanden in Goes.

