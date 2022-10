Al zeshonderd egels opgevangen en het einde is nog niet in zicht

Ongelukken vooral schuld van rijgedrag: ‘Rotonde aanpassen is niet nodig’

Ondanks zorgen van omwonenden over de veiligheid van fietsers wordt de rotonde op de Walcherseweg in Middelburg niet verder aangepast. Dat is in 2019 al gebeurd. En in acht jaar zijn er volgens de gemeente vier ongelukken gebeurd.

