Al twee jaar op rij rake klappen voor Zeeuwse fruitteelt, toppositie staat op het spel

VLISSINGEN - De toppositie van de Zeeuwse fruitteelt staat op spel. Dat stelt Olav Kavelaars, voorzitter van Kring Zeeland/Noord-Brabant van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De waarschuwing volgt op een tekort aan zoet water in onze provincie in de afgelopen maanden.

De Zeeuwse fruittelers zitten in zwaar weer door de lange periode van droogte. Ze lijden forse schade door minder productie en kwaliteitsverlies. In veel gevallen kunnen de telers niet beschikken over voldoende zoet water. 'Dit in tegenstelling tot de meeste andere regio’s in Nederland die wel over water kunnen beschikken', meldt de NFO.

Ook vorig jaar was er behoorlijk veel schade in de Zeeuwse fruitteelt door watertekorten. ,,Hierdoor kon niet beregend worden tijdens de nachtvorst in het voorjaar met als gevolg een veel lagere productie dan in andere regio’s. De Zeeuwse fruitteelt krijgt hierdoor al twee jaar op rij rake klappen te verwerken.''

Dringend actie

Door het gebrek aan zoet water verliest de Zeeuwse fruitteelt haar positie ten opzichte van andere teeltgebieden in Nederland. Kavelaars: ,,Ik durf zelfs te zeggen dat in Zeeland de positie als top-teeltgebied serieus wordt bedreigd. Daarom is dringend actie nodig. Als sector willen we van een betere beschikbaarheid van zoet water een topprioriteit maken. We werken daarin samen met de ZLTO. Ik roep de provincie, waterschappen en gemeenten op hier samen met de sector een speerpunt van te maken.''