Al maand lang geen Zeeuwen met corona naar het ziekenhuis

Meepraten over wat er gebeurt in ziekenhuis Adrz kan voortaan via het patiënten­pa­nel

16:13 Leden van het panel ontvangen een paar keer per jaar een vragenlijst over een actueel onderwerp dat binnen Adrz speelt. Bijvoorbeeld over de duidelijkheid van de bewegwijzering, bejegening, de gebruiksvriendelijkheid van Mijn Adrz en het zorgaanbod.