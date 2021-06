Al jaren te veel giftige stoffen in Westerschelde

In een recent rapport staan verontrustend hoge cijfers. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het in een brief aan de Tweede Kamer over ‘hoge concentraties’. De provincie Zeeland gaat bij het Rijk om uitleg vragen. ,,We begrijpen dat mensen zich zorgen maken”, laat het dagelijks provinciebestuur weten.

De van oorsprong Zeeuwse onderzoeker Michiel Jonker van het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht verzamelde de meetgevens over de afgelopen jaren in opdracht van Rijkswaterstaat. Hij maakt een vergelijking met de ellende rond de PCB’s, enkele decennia geleden. ,,Dit is de nieuwe chemische crisis. Zolang we PFAS blijven produceren neemt het probleem alleen maar toe in het milieu.”