Al eens een kat om hulp zien bellen? Nee, en precies daarom zet Nenny zich in voor dieren

Als je aanbelt bij Nenny Smeenk, word je verwelkomd door drie witte hondjes die enthousiast om je heen springen. Nenny vertrouwt blind op hun beoordelingsvermogen: ze let altijd op hoe haar honden bezoek benaderen. ,,Als ze heel alert zijn, klopt het niet.” De verslaggever wordt uitgebreid besnuffeld en even later gelukkig goedgekeurd. Hondje Tess krult zich even later tegen het bezoek aan op de bank en Benji rolt gelukzalig over het tapijt. Tica ligt zachtjes te snurken en is volledig ontspannen. Je zou niet zeggen dat ze gered is van een spuitje omdat ze zo bang was. ,,Ze werd gered uit de broodfok en was een angsthaas. En kijk haar nu.”