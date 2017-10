Zeeuwse documentaires beginnen toernee in Zierikzee

15:36 ZIERIKZEE - De Zeeuwse documentaires Zoenoffer en Gevangen Licht gaan op tournee langs de samenwerkende kleine filmtheaters in de provincie. De eerste vertoning in de reeks is woensdagavond 1 november (20 uur) in Fizi in Zierikzee. De producties zijn vervolgens te zien in 't Beest in Goes (18 november) en daags later in Cinema Middelburg.